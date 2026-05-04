Haberler

Adana'da mayısta kar sürprizi

Adana'da mayısta kar sürprizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Pozantı ilçe sakinleri yeni güne mayıs ayında yağan kar sürpriziyle uyandı.

Adana'nın Pozantı ilçe sakinleri yeni güne mayıs ayında yağan kar sürpriziyle uyandı.

Pozantı'da gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçenin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırarak çevreyi beyaza bürüdü.

Kar manzarasıyla karşılaşan vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları görüntüledi. İlçede yaşayan Coşkun Dikmen ise ilk kez mayıs ayında kar yağışına tanık olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar böyle bir şey görmedim. Mayıs ayında kar yağması bizi gerçekten şaşırttı" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının ani düşüş gösterdiğini, yüksek rakımlı alanlarda kar yağışının görülebileceğini bildirdi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Adana kent merkezinde ise yağmur etkili oluyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan Trump'ın Özgürlük Projesi'ne yanıt: Bölgeye yaklaşan ABD donanması hedef alınacak

Tansiyon zirveye tırmandı! ABD'nin operasyonuna İran'dan açık tehdit
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Bu adamı kim durduracak?
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu

Kıyamet alameti gibi ama değil! Yüzlercesi feci şekilde telef oldu