Bakan Gürlek: "e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlandı"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde çevre dostu uygulamalarla önemli tasarruf sağlandığını belirterek, "e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlandı" dedi.

Bakan Gürlek, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinde Sıfır Atık Hareketi anlayışını yaygınlaştırdıklarını vurguladı. Bakan Gürlek, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturduklarını belirterek, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık seferberliğinin küresel ölçekte güçlü bir model haline geldiğini ifade etti.

Gürlek, "Sıfır Atık; temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir modeldir. 'Ortak Evimiz Dünya' manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar hayata geçirilmektedir. Kaynaklarımızı korumak ve israfı önlemek için bu vizyonu kararlılıkla destekliyoruz. Adalet hizmetlerinde de Sıfır Atık anlayışını yaygınlaştırarak, bilişim teknolojileriyle uyumlu, daha verimli ve tasarruf sağlayan bir sistem oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

"224 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı, 100 milyara yakın tasarruf sağlandı"

Bakan Gürlek, Bakanlık bünyesinde yürütülen çevre dostu projelere ilişkin verileri de paylaştı. Buna göre, e-Tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken, 33 milyar 983 milyon lira tasarruf sağlandı.

SEGBİS uygulamasıyla 62 milyar 697 milyon lira tasarruf edildiğini belirten Gürlek, e-Duruşma sistemi üzerinden 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca, İzmir, Tarsus ve Sincan'da hayata geçirilen Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesislerinde günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlandığı bildirildi.

Bakan Gürlek, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı