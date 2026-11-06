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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve tipiye karşı Karayolları ekipleri çalışıyor

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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve tipiye karşı Karayolları ekipleri çalışıyor
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Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için bölgede çalışırken sürücülerden kış lastiği ve gerekli ekipmanı bulundurmaları istendi.

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı ile tipi etkili oluyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kış mevsiminin habercisi oldu. Dağların zirvelerini kaplayan kar, bölgede kartpostallık görüntüler oluştururken, zaman zaman etkisini artıran yağış sürücülere de zor anlar yaşatabiliyor. Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgede seyahat eden sürücülerin kar yağışı, buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin araçlarında kış lastiği ve gerekli ekipmanları bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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