Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ana hizmet binasında 385,6 ton atık ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın ana hizmet binasında Sıfır Atık ile 42 ayda 385,6 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlığımızın ana hizmet binasında Sıfır Atık ile 42 ayda 385,6 ton değerlendirilebilir atık, kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Sıfır Atık Projesi'nin 42 aylık kazanım verilerine ilişkin video paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı videoda, şu bilgiler verildi:

"Sıfır Atık Projesi ile şu ana kadar 90,8 ton plastik atığın geri dönüşümüyle 1479,9 varil petrolün kullanımından tasarruf edildi. Ayrıca 29,7 ton cam atık, 19,8 ton metal atık, 22,6 ton organik atık, 11,7 ton yemek atığı, 6 bin 580 litre bitkisel atık yağdan biyodizel üretildi. Elde edilen kazanımlar sonucunda da 51 ton cevherin kullanımıyla 42,7 ton sera gazının salınımı engellendi. Bunun yanı sıra 13,9 ton kompost ve 6,6 ton biyodizel elde edildi. Sıfır Atık geleceğe değer kattı."

Bakan Kurum, "Bakanlığımızın ana hizmet binasında Sıfır Atık ile 42 ayda, 385,6 ton değerlendirilebilir atık kaynağında ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırıldı. 204,6 ton kağıt-karton tekrar kullanıma alınarak 3 bin 478 ağacın kesilmesi önlendi. Sıfır Atık'ta hayat var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu