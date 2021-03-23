Bakanlıktan Hendek Belediyesine hibe araç desteği
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Bakanlıktan Hendek Belediyesine hibe araç desteği

23.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:20
Bakanlıktan Hendek Belediyesine hibe araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı çöp kamyonunu Hendek Belediyesi'nin araç filosu arasındaki yerini aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı çöp kamyonunu Hendek Belediyesi'nin araç filosu arasındaki yerini aldı.

Hendek belediyesi, halkın huzurla yaşayabileceği temiz bir çevre oluşturmak adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ilçeye daha iyi ve daha kaliteli bir şekilde hizmet vermek adına çalışmalarını sürdüren Hendek Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe edilen tam donanımlı 2020 model 7 buçuk ton kapasiteli çöp kamyonunu araç filosuna kattı. Bakanlık tarafından hibe verilen araç Başkan Babaoğlu tarafından teslim alındı.

Aracın hayırlı olmasını dileyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Artan hizmetlerimizi yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz araç filosu ile daha kaliteli bir hale getiriyoruz. Alınan bu yeni araçla birlikte güçlü ve planlı bir şekilde büyüyen Hendek'in ihtiyaçları karşılanacak. Aracımızın İlçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'e teşekkür ediyorum. Her alanda gelişen ve çalışmalarıyla göz dolduran Hendek'te daha iyi hizmetler için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz "dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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