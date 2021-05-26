Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hibe edilen araca belediye imkanlarınca kanal açıcı aparat taktırdıklarını söyledi.

Akmurat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il başkanı ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Ebru Gündeş Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:00:30. #1.13#

title