Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Baskil Belediyesine vidanjör hibe etti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, hibe edilen araca belediye imkanlarınca kanal açıcı aparat taktırdıklarını söyledi.

Akmurat, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il başkanı ve milletvekillerine destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaplan