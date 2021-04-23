Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Sultanbeyli Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Sultanbeyli Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Kurum, İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'ni makamında ziyaret ederek, Belediye Başkanlığı Binası içerisinde bulunan Aydos Kalesi Maketini inceledi ve başkan Hüseyin Keskin'den bilgi aldı.

Bakan Kurum, ziyaretin ardından basına kapalı olarak gerçekleşen kordinasyon toplantısına katıldı. İlçede hayata geçirilen ve yapımına devam edilen projeler hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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