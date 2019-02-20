Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin Açılışı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ziyaretinden görüntüler GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ziyaretinden görüntüler GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.
Kaynak: AA