Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.