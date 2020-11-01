Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve...

01.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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