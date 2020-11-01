Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve...
01.11.2020 18:51 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:54
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Depremin olmasından 52 saat geçti, aralıksız tüm enkazlarımızda arama kurtarma çalışmaları yoğun ve titizlikle devam ediyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay