Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık"
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Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık"

30.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 16:10

Son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Enkaz altında da vatandaşlarımız var.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldıklarını belirterek, "Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." dedi.

Bakan Kurum, Batman'daki temasları kapsamında Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, bugün İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde 6,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini hatırlattı.

Kurum, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.

Kurum, bölgede hızla çalışmaların başlatıldığını aktararak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza enkaz çalışmaları yapıp bu surette vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Ben tüm İzmir'imize tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, ilgili kurum müdürleri katıldı.

Bakan Kurum, Batman'daki programlarını iptal ederek, İzmir'e geçiyor.

Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık'
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık'
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık'
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık'
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhyeddin Beyca

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