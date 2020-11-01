Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli...
01.11.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:12
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Rızabey ve Doğanlar apartmanına ilişkin Bakanlığımıza veya İl Müdürlüğümüze veya Valiliğimize gelen bir riskli bina başvurusu yok. Riskli bina başvurusu olsaydı tapuda riskli bina şerhi olurdu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Etem Geylan