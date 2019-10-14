Ceviz toplamak için gittiği bahçede ölü bulundu

14.10.2019 21:10

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ceviz toplamak için bahçeye giden yaşlı adam ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akdoğan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için ceviz bahçesinin yanından geçen M.Ç, bir kişinin ağaç altında hareketsiz şekilde yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesedin yanında devrilmiş demir merdiven bulan jandarma ekipleri, cesedin ceviz toplamak için sabah saatlerinde bahçeye giden Murat Ateş'e (75) ait olduğunu tespit etti.

Ateş'in cenazesi, incelemenin ardından Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA