Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
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Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü

25.10.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.10.2020 18:33
Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü

Niğde'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki Bilal Tarım hayatını kaybetti.

Niğde'de ceviz toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki Bilal Tarım hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Aktaş Beldesi Yeni Mahallede Bilal Tarım isimli vatandaş ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıktı. Dalların kenarından geçen elektrik tellerine elindeki demir sopanın temas etmesi sonucu Tarım, akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağaçta asılı kalan Tarım'ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri aşağı indirdi. Tarım'ın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - NİĞDE

Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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