Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
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Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK - Haberler | 3. Sayfa

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Sınır Kapısı'nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada,"Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbariçalışmalar neticesinde, Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir tır aracı hakkında verilen arama kararına istinaden yapılan aramada 87 çuval içerisinde daralı ağırlığı 153 kilo 550 gram uyuşturucu madde tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak şüpheliler B.G. Ö.K. ve A.H. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır"denildi.

Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi
Ceviz kabuklarının içerisine gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP ÇİRİK

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