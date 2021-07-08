Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş biyografisi!
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Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş biyografisi!

Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş biyografisi!
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Cevat Öneş 1942 doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra MİT'e girdi. Yurt içinde ve yurtdışında pek çok önemli görevde bulunmuştur. Peki, Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş mesleği nedir? Cevat Öneş hayatı ve biyografisi nedir?

Cevat Öneş 1942 doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra MİT'e girdi. Yurt içinde ve yurtdışında pek çok önemli görevde bulunmuştur. Peki, Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş mesleği nedir? Cevat Öneş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

CEVAT ÖNEŞ KİMDİR?

Cevat Öneş 1942 doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra MİT'e girdi. Yurt içinde ve yurtdışında pek çok önemli görevde bulundu, 1989 – 1991 yılları arasında Diyarbakır bölge başkanlığı yaptı.

Sönmez Köksal'ın MİT Müsteşarlığı'na gelmesinin ardından psikolojik istihbarat başkanlığı görevine getirildi. Köksal'ın yönetiminde MİT'in sivilleşmesi sürecinin aktörlerinden biri oldu.

En kıdemli "başkan" olarak bazı dönemler Köksal'a vekâlet etti. Şenkal Atasagun'un müsteşarlığı döneminde bir süre personel başkanlığı yaptı. 2000'de istihbarattan sorumlu müsteşar yardımcılığına terfi etti. O dönemde operasyondan sorumlu müsteşar yardımcısı ise bugünkü müsteşar Emre Taner'di. Öneş, 2005'te 64 yaşında emekli oldu.

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Cevat Öneş kimdir? Cevat Öneş kaç yaşında, nereli? Cevat Öneş biyografisi! - Haberler
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