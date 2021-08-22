Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi
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Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

İzleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru ve yarışmacının verdiği cevap çok konuşuldu. Cevabının içinde olduğu soru için joker kullanan ve elenen yarışmacı geceye damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 947. bölümü ile ekranlardaydı. Merve isimliyarışmacı henüz baraj sorularında iken gelen TDK ve yazım yanlışı sorusu sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

CEVAP SORUNUN İÇİNDE GİZLİYDİ

Yarışmacıya "TDK'ye göre hangisi doğru yazılmıştır? sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında düşünceye dalan yarışmacı soruda gizli olan cevabı fark edemeyince joker kullanma kararı aldı ve yarı yarıya jokeriyle doğru olmayan iki şıkkın elenmesini sağladı. Bunun ardından geriye B ve D şıkları olan "TDK'ye" ve "TDK'nın" şıkları kaldı.

Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi

YANLIŞ CEVABI SEÇTİ

İki şıkkı da telaffuz ederek doğruyu bulmaya çalışan Merve Ada isimli yarışmacı D şıkkını kendisine daha yakın buldu ve yanlış cevap verdiğini işaret eden sesi duyunca büyük üzüntü yaşadı.

Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi
Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi
Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi
Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Cevap sorunun içindeydi! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecanına yenildi - Haberler Magazin
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