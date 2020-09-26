Çetiner Çetin kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hangi kanalda çalışıyor?

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuk olan Çetiner Çetin'in kim olduğu merak ediliyor. Peki Çetiner Çetin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? Biyografisi hakkında bilgiler haberimizde.