Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
İş adamının çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp, 12 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Tutuklu kraliçe, pişman olduğunu söyleyerek "Hapis cezam onansın" sözüyle şaşırttı.
The Queen of Eurasia yarışması birincisi Sibel Demiralp, üç çete üyesi ile birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
DARP VE ALIKOYMA
İşadamı H.F., bir mekanda tanıştığı Sibel Demiralp'in kendisini eve davet ettiğini, burada darp edilip çıplak fotoğraflarının çekildiğini belirterek şikayetçi oldu.Sabah'ın haberine göre, Demiralp ve üç çete üyesi; nitelikli yağma, alıkoyma ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
"PİŞMANIM" DEDİ
Mahkemede gözyaşları içinde "Pişmanım' diyen 23 yaşındaki manken; diğer çete üyeleriyle birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üç çete üyesi, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak haklarındaki hapis cezasına itiraz etti.
İLGİNÇ BİR HAMLE
23 yaşındaki kraliçe Demiralp ise ilginç bir hamlede bulunup "Verilen hapis cezası onansın ve kesinleşme şerhi tarafıma bildirilsin" diyerek mahkemeye başvurdu.
-
İnsanın kalbi güzel olmalıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kim bilir kaç kişinin canını yakmışlar zalimlerin sonu adresi belliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
sistem böyleleri çok çıkarıyor yakında çıkar, neden burda hep hükumet yandaşlarına magdurluk var soysuzun iftirasına cevap veren sadetlin yuhlanmasi ve içeri atılması yokCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu olay bi şekilde açığa çıkmış..ya çıkmayanlar kimbilir kimlerin fotoğraflari vardir ..bu tip olaylarda cezalar çok ağır olmalıki bir başkası cesaret edemesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
böyle köle çok. bu şikayet etmiş de ortaya çıktı. hatta finansal köle filan diyorlar. iş adamlarını kandırıp şantajla kölelik. bunları kırbaçlıcanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır