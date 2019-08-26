Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

26.08.2019 10:30

Türk yazar Metin Hara ile ilşkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BENİ ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Emir Uyar ile aşkları son gaz devam eden güzel model, sevgilisinin yaptığı 225 gülle yaptığı romantik jesti çıplak verdiği pozla "225 beni özel hissettiriyor" notuyla paylaşmıştı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz verdi. Cesur model, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazdı.