ÇESOB Başkanlar Kurulu İskilip'te toplandı

22.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:40

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'a bağlı il ve ilçelerin esnaf odası başkanları 2019 yılı Başkanlar Kurulu toplantısı için İskilip'te bir araya geldi.



ÇESOB Başkanı Recep Gür Başkanlığında Seyir Tepe'de gerçekleştirilen toplantıya Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, Birlik Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile il ve ilçe esnaf odası başkanları katılırken, toplantıya sadece Mecitözü Esnaf Odası Başkanı Muhammed Öz rahatsızlığından dolayı katılamadı. Başkan Gür de, Muhammed Öz'ün biran önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Başkanlar Kurulu'nda daha sonra gündem maddelerine geçildi. ÇESOB'un 2019 yılı faaliyet raporu Birlik Genel Sekreteri Yakup Arslan tarafından okundu.



Oda Başkanlarının taleplerini dinleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, bugüne kadar her odaya aynı ve eşit mesafede yaklaştıklarının altını çizerek, "Esnaf odalarımızın ve oda üyelerimizin zor şartlar altında iş yaptıklarını biliyoruz. Onların hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak için ekibimle birlikte özveriyle çalışıyoruz. Hiç kimseye kırgın ve küs değiliz. Bizler seçilmiş insanlarız. Sizler bizim yanımızda olur ve bizlere güç verirseniz Esnaf Odaları Birliğimiz daha güçlü olur. Yılda bir defa toplanan Başkanlar Kurulu toplantımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.



Toplantıda esnaf odası başkanları sorunlarını masaya yatırırken başkanlar, esnaf ve sanatkarların 2020 yılında devletten acil beklentilerinin sicil affı, kamu borçlarına yapılandırma ve Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmesi olduğunu özellikle dile getirdiler.



Toplantının sonunda ise İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Lek, esnaf odası başkanları ile sohbet ederek, hal hatır sordular.



Başkanlar Kurulu'nun sonunda ise birlik ve beraberlik örneği sergilenerek, toplu hatıra fotoğrafı çekinildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA