Çeşme müdavimi Engin Öztürk! Ünlü oyuncu Engin Öztürk tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Sosyal medya kullanıcıları, karın kaslarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Öztürk'ün vücuduna iğneyle kas enjekte ettirdiğini ileri sürdü.

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, yaz sezonunu Alaçatı'da açtı. Önceki gün arkadaşı Sarp Apak ile denizde görüntülenen Öztürk'ün karı kasları dikkatlerden kaçmadı. Ancak, bir çok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun kaslarının gerçek olmadığını iddia etti.

FİT VÜCUDU DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün Alaçatı'daki bir plajda görüntülen oyuncu, bunaltıcı sıcakta denize girerek serinledi. Yakışıklı oyuncu yarım saat yüzdükten sonra iskeledeki arkadaşlarının yanına döndü. Sportif görüntüsüyle dikkat çeken Öztürk'ün karnındaki baklavaları görenler "Karantinada spora ara vermemiş" yorumu yaptı.

BAKLAVALARINI GÖRENLER İNANMADI

Öztürk'ün denizde çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak oyuncunun baklavalarını gören sosyal medya kullanıcıları gerçek olmadığını belirterek iğneyle six pack yaptırdığı şeklinde eleştirilerde bulundu.Öztürk'ün vücudunun yağlı olduğunu ve bu yüzden baklavalarının doğal olamayacağını da gelen yorumlar arasında yer aldı.

Kaynak: Hürriyet