Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri, İçişleri Bakanlığı'nca değiştirildi.
05.08.2020 13:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:32
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri, İçişleri Bakanlığı'nca değiştirildi. Çeşme Kaymakamlığı'na Ünal Çakıcı getirildi.
Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirildiği bildirildi. Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı'nın atandığı öğrenildi.
Ünlü tatil merkezi Çeşme, son günlerde farklı olaylarla gündeme gelmişti. Sahillerde korona virüsü tedbirlerine yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerinde, Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu iddia edildi. - İZMİR
Kaynak: İHA