Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı
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Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı

Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasına ve zabıta araçlarına, bir grup tarafından banklar ve taşlarla saldırı düzenlendi.

İzmir'de Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binasına ve zabıta araçlarına, bir grup tarafından banklar ve taşlarla saldırı düzenlendi. Binada ve araçlarda hasar meydana gelirken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ile altında bulunan açılış hazırlıkları devam etmekte olan Halk Masası binasına ve bina önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından banklarla ve taşlarla saldırı düzenlendi. Binanın ve zabıta araçlarının camları kırılırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

"En ağır şekilde kınıyorum"

Saldırı ile ilgili sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Az önce Çeşme merkez zabıta ofisimize, kamu düzenini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimize taşlı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda belediye araçlarımızın camları kırıldı. Zabıta ve halk masası binamıza taş atıldı. Çeşmeyi sevenlere ve Çeşme halkına hizmet etmek üzere çalışan kolluk kuvvetimize ve resmi binalarımıza yapılan bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı
Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı
Çeşme'de zabıta binası ve araçlarına taşlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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