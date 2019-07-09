Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

Çeşme'de siyasi parti başkanlarını buluşturan kahvaltı

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesinin düzenlediği kahvaltıya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi, bir kahvaltı programı düzenledi. Programda, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcisinin katılması dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA
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