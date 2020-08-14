Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

14.08.2020 00:48 | Son Güncelleme: 14.08.2020 00:58

İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

TEDBİR AMAÇLI 4 SİTE BOŞALTILDI

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.

Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor. Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çeşme'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: DHA

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