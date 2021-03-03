Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İzmir kıyılarında korkutan bir olay yaşandı. Çeşme'nin Şifne sahilinde, deniz suyunun çekilmesiyle kıyıda bulunan bazı tekneler karaya oturdu. Çekilmenin deprem kaynaklı olup olmadığı ise henüz netleşmedi.

AFAD, Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu. Bu depremin ardından İzmir kıyısında korkutan bir olay yaşandı.

TEKNELER KARAYA OTURDU

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı. Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.

Yaşanan çekilmenin depremden kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU