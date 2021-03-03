Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
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Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

03.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:41

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İzmir kıyılarında korkutan bir olay yaşandı. Çeşme'nin Şifne sahilinde, deniz suyunun çekilmesiyle kıyıda bulunan bazı tekneler karaya oturdu. Çekilmenin deprem kaynaklı olup olmadığı ise henüz netleşmedi.

AFAD, Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu. Bu depremin ardından İzmir kıyısında korkutan bir olay yaşandı.

TEKNELER KARAYA OTURDU

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şifne sahilinde, deniz suyu yaklaşık 50 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle kıyıda demirli birçok balıkçı teknesi karaya oturdu. Yazlık villaların bulunduğu sahilde kum adacıkları da ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yer yer görülen geri çekilme, denizdeki kirliliği de ortaya çıkardı. Ildır Sahili'nde de deniz suyu metrelerce çekildi.

Yaşanan çekilmenin depremden kaynaklı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu
Yunanistan'daki 6.2'lik depremin ardından İzmir'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Rabbin uyarılarını dinlemek yerine güya bilim adamlarının söylemleri önemsendi. Rabbin öfkesi geçmişte pek çok şehrin üstüne çökmüştü, Ad, Sodom, Gomora, Pompei, Eyke ve Medyen halkı Rabbin elçilerini dinlemek yerine Bilim Adamlarına güveneceklerini beyan ettiler, birbirlerini Bilim''in yolundan gitmeye ikna ettiler, birbirlerine Bilim Adamlarının kararlarını dayattılar. Sonları hiç iyi olmadı, mazlumlar için ilahi intikam ve adalet depremlerle, sellerle, tufanlarla vb. yıkımlarla geldi
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