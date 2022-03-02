Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu Kuruluyor!

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Göreve geldiği günden bu yana kültürel ve sosyal projelerine ara vermeden devam eden Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, insana ve doğaya karşı duyarlı, empati yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek amacıyla "Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu'nu kurdu.

Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu ile çocukların müziğe ilk adımlarını atmalarını hedeflediklerini belirten Oran, çocukların yaşayacakları kültür sanat deneyimleri, onların geçirecekleri mutlu çocukluk ve geleceklerine yansıyacak olan özgüvenin paha biçilmez bir değerde olacağını dile getirdi.

Oran, "Çeşme'nin 12 ay sürdürülebilir kültür sanat projelerini eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile keşfedilmeyi bekleyen yetenekli çocuklarımızla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Çeşme Belediyesi Çocuk Korusu ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Türkiye'de sanatçılığı ve eğitmenliği ile birçok projede başarıya ulaşmış Çeşme Belediyesi Çocuk Korosu Şefi Uğur Sayınbatur da Çeşmeli yetenekli çocuklar ile buluşmak için heyecan duyduğunu söyledi.

Performans sınavı yapılacak

Akademisyenlerin de jüride yer alacağı korist seçmelerinde, adayların müzikal işitmelerine,

ses renklerine, müziğe yatkınlıklarına, melodi ve ritm hafızalarının göz önünde bulundurulacağı bir performans sınavı yapılacak. Seçilen koristler ile çalışmalar tek ve çok sesli çocuk şarkıları, marşlar, türküler, dünya müzikleri eserlerinden oluşacak.

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