Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
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Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 68 kaçak göçmen yakalandı.

13.11.2019 10:41 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:41
Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı geçiş yapmak isteyen 68 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü, açıklarında 2 lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botlarda 34'ü Filistin, 24'ü Afganistan, 6'sı Suriye, 3'ü Venezuela ve 1'i Gambiya uyruklu olmak üzere 68 kaçak göçmen yakalandı. 37'si erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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