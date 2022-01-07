Çeşme açıklarında 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel
İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.20 sıralarında Çeşme açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.