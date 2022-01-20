Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına itilen can salı içerisindeki 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına itilen can salı içerisindeki 15 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.20 sıralarında Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Çeşme açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Azat Yıldız - Son Dakika Haberleri

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