Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Gönen

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri hazırladıkları video ile sağlıkçılara teşekkür ederek, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

11.04.2020 20:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:03
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencileri hazırladıkları video ile sağlıkçılara teşekkür ederek, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı M. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sağlıkçılara destek ve vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Gönen, kalbimiz sağlıkçılarla etiketiyle öğrencilerin hazırladıkları videoyu kullanarak yaptığı paylaşımda, "Her birinizi ayrı ayrı defalarca duygu yüklü birazda gözleri dolmuş olarak izledim. Hepinizi çok özledik. Bugünler geçecek ve kavuşacağız. Kendinize dikkat edin ve derslerinizden kopmayın. En büyük mutluluğumuz ve zenginliğimiz sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencilerinden sağlıkçılara destek ve 'Evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

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