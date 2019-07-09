Cerrahın sanatı 3 boyutlu burun estetiği

Cerrahların bir sanatçı hassasiyetiyle uygulama yaptığı "Burun Estetiği" (rinoplasti), günümüzün en çok tercih edilen operasyonları arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medya ve görsel dünyanın popülaritesini artırdığı günümüzde güzellik ve estetik konusu bireyler için büyük önem taşıyor. Burun şeklinden ya da boyutlarından mutlu olmayan hastalar, güzelliklerini tamamlamak için plastik cerrahların ve estetik merkezlerinin kapılarını artık daha sık çalıyor.

Burun estetiğinde hem önden hem de yandan bakıldığı zaman güzel görünen bir burun şekli ortaya çıkarmak oldukça önemli bir konu. Bunu elde edebilmek için de günümüz plastik cerrahları üç boyutlu burun estetiği ameliyatı yöntemini tercih ediyor.

Burun estetiğinin (rinoplasti), plastik cerrahın sanatçı kişiliğinin en fazla öne çıktığı ameliyatlardan biri olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul, "Rinoplasti, yapmaktan büyük zevk duyduğum ameliyatlardan biri. Kıkırdak ve kemikten oluşan burun anatomisinin basitliğine karşın; buruna şekil vermenin bir sanatçı hassasiyeti ve öngörüsü gerektirdiğini söylemem gerekiyor. Burun, yüzde dudaklar ile birlikte merkezi çekiciliği üstlenen bir organ. Güzel ve çekici bir yüz anatomisine sahip, ancak bozuk bir burun şekli olan hastanın ameliyat sonrası dönemdeki değişiminin verdiği mutluluğu gözlerinden okuyabiliyorum.

Her estetik cerrahi girişimde olduğu gibi rinoplasti için de hastaların en sık sorduğu soru; "Ameliyat sonrası dönemde burun estetiği yaptırdığım belli olacak mı, kalkık ve küçük bir burun ile karşılaşacak mıyım?" oluyor. İnanın, bir plastik cerrah için kalkık ve küçük bir burun yapmak çok kolay. Asıl önemli olan ve cerrahlar tarafından kabul gören, ideal estetik yüz oranlarına uygun bir burun elde etmek. Bunu da, gereksizce fazla doku çıkarmadan hatta eksik olan burun bölgelerine kıkırdak (greft) destekler ilave ederek elde edebiliyoruz" dedi.

HEM YANDAN HEM ÖDEN DOĞRU ORAN

Estetik ve plastik cerrahi konusunda yurt içi ve yurt dışında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Dr. Zekeriya Kul, üç boyutlu burun estetiği hakkında şunları söylüyor: "Geçmiş yıllarda burun estetiği sonuçlarını gösteren resimlerde hastaların genellikle yandan çekilmiş operasyon öncesi ve sonrası fotoğrafları öne çıkartılırdı. Oysa bugün amacımız hem önden hem de yandan bakıldığı zaman güzel bir burun anatomisi elde etmek. Bunun yöntemi de üç boyutlu burun ameliyatı.

Bu yöntemde; burun sırtı ve burun ucunun çok fazla inceltilmediği, tıpkı mandalla sıkılmış gibi burun kanatlarında çöküntülerin oluşmadığı bir anatomi oluşturuyoruz. Burun ucu kalkıklığını bayanlarda 100-110 derece, erkeklerde ise 90 derecede sınırlı bırakıyoruz. Böylece burnun bütün üniteleri yeniden oluşturularak her ünitenin birbiriyle uyum içinde olduğu bir anatomi ortaya çıkarıyoruz."

Kaynak: Bültenler