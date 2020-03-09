CERN yönetimi Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) heyeti, Boğaziçi Üniversitesini ziyaretinde, akademisyenlerle buluştu, Kandilli Kampüsünde yeni kurulan Kandilli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) heyeti, Boğaziçi Üniversitesini ziyaretinde, akademisyenlerle buluştu, Kandilli Kampüsünde yeni kurulan Kandilli Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni gezdi.

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, CERN Araştırma Direktörü Eckhard Elsen ve CERN Uluslararası İlişkiler Direktörü Charlotte Warakaulle'nin de bulunduğu heyet ziyarette, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan'la da görüştü.

CERN heyeti, Türkiye'de yükseköğretim kurumu olarak sadece Boğaziçi Üniversitesine gelerek, üniversite bünyesinde yeni kurulan ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Dr. Erkcan Özcan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Kahve Lab"ı da inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CERN araştırmacısı ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkcan Özcan, ziyaretin önemine işaret etti.

Özcan, CERN heyetinin bu ziyaretinin akabinde Türkiye'nin son beş yıllık asosiye üyeliğinin değerlendirileceğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Daimi üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı yönünde CERN Konseyi'nde bir karar verilmesi bekleniyor. CERN heyeti Türkiye'de akademi, endüstri ve kurumlar bünyesinde CERN ile çalışan paydaşları ziyaret etmek üzere bulunuyor. Heyet TÜBİTAK ve TAEK ziyaretinin ardından Boğaziçi'ne geldi. Türkiye'de ziyaret ettikleri tek yükseköğretim kurumu biziz. Heyet, Türkiye'de yapacağı 'Fact Finding' amaçlı değerlendirmelerin ardından bir rapor hazırlayacak. Bu rapor Türkiye'nin CERN'deki

geleceği ve üyelik statüsü konusunda önem taşıyor. Ancak raporun sonucunu CERN Konseyi'nde değerlendirildikten sonra doğru göreceğimizi düşünüyoruz. Bilim insanları olarak beklentimiz CERN ile akademik çalışmalarımızın hızlanarak devam etmesi."

CERN CMS Projesinin Türkiye Koordinatörü ve Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Gülmez ise CERN'in Türkiye'ye akademik, sanayi-ticari yönden birçok katkısı olduğunu kaydetti.

CERN'le Türkiye'nin ilişkilerinin tarihinin yaklaşık yarım asır önceye

uzandığını anımsatan Gülmez, "CERN'e 2015'ten asosiye üyeyiz. Türkiye olarak yıllık 5 milyon İsviçre frangı destek veriyoruz. Ancak bu desteğin karşılığında gerek akademik çalışmalar gerekse sanayi yönünden CERN'in bize katkıları çok büyük. Bilim insanlarımız CERN'de önemli çalışmalarda görev alırken, birçok firma da CERN deneylerinde kullanılan ekipmanları üretiyor." ifadelerini kullandı.

Gülmez, Türkiye'de sanayi kuruluşları arasında CERN ile çok başarılı projeler yürüten şirketlerin varlığına işaret ederek, Türkiye'nin CERN'e tam üye olması durumunda bilimsel projelerde daha fazla Türk bilim insanının yer alabileceğini aktardı.

CERN Araştırma Direktörü Elsen ise Türkiye'de son derece güçlü bir genç araştırmacı topluluğunun olduğunu belirterek bu genç topluluğun CERN'e yapacağı katkıların önemli olacağını ifade etti.

CERN heyeti, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve TÜBİTAK'a da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA