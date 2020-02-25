Çerkezköy'ün 40 bin nüfuslu mahallesine jandarma karakolu yapılacak
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Çerkezköy'ün 40 bin nüfuslu mahallesine jandarma karakolu yapılacak

Çerkezköy ilçesinin 40 bin nüfuslu Kızılpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan jandarma karakolu için yer tahsisi gerçekleştirildi.

25.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:30
Çerkezköy'ün 40 bin nüfuslu mahallesine jandarma karakolu yapılacak

ilçesinin 40 bin nüfuslu Mahallesi'nde yapılması planlanan karakolu için yer tahsisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atilla 'ın girişimleri sonucu Kahveler Durağı mevkisinde Hazineye ait alanın Jandarma Komutanlığına tahsisi yapıldı.

Kaymakam Abban, karakolun Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde güvenliğin daha sağlıklı şekilde sağlanması ve ihbarların daha kısa sürede değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA
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