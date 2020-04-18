Çerkezköy'de yaralı halde bulunan güvercin tedavi edilecek
Çerkezköy ilçesinde bir binanın teras katında yaralı halde bulunan güvercin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
18.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:49
Çerkezköy ilçesinde bir binanın teras katında yaralı halde bulunan güvercin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.
Fatih Mahallesi İleri Sokak'ta bir binanın teras katında yaralı güvercin görenler, durumu, belediyenin sağlık işleri müdürlüğüne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen belediye veterineri, ilk müdahalesinin ardından güvercini Çerkezköy Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.
Güvercin tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA