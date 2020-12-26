Çerkezköy'de trenin çarptığı kişi öldü
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Çerkezköy'de trenin çarptığı kişi öldü

26.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:58
Çerkezköy'de trenin çarptığı kişi öldü

Çerkezköy ilçesinde trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Çerkezköy ilçesinde trenin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kapıkule-Halkalı seferini yapan yolcu treni, Kızılpınar Mahallesi'nde raylar üzerinden karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Muhammed Karataş'a (34) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Karataş'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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