Çerkezköy'de 18 çift evlenmek için "Sevgililer Günü"nü seçti
Çerkezköy ilçesinde evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 18 çiftin nikahı, törenle kıyıldı.
Çerkezköy ilçesinde evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 18 çiftin nikahı, törenle kıyıldı.
Polis memuru Ertuğrul Aydoğan ile öğretmen Buket Şen'in nikahını, Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı, şahitliklerini ise Emniyet Müdürü Sertan Topkaya yaptı.
Akay, çifte bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.
İlçede 17 çift daha "Sevgililer Günü"nde nikah kıyarak dünya evine girdi.