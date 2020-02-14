Çerkezköy'de 18 çift evlenmek için "Sevgililer Günü"nü seçti
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Çerkezköy'de 18 çift evlenmek için "Sevgililer Günü"nü seçti

Çerkezköy ilçesinde evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 18 çiftin nikahı, törenle kıyıldı.

14.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:10
Çerkezköy'de 18 çift evlenmek için

Çerkezköy ilçesinde evlilik tarihlerinin özel olmasını isteyen 18 çiftin nikahı, törenle kıyıldı.

Polis memuru Ertuğrul Aydoğan ile öğretmen Buket Şen'in nikahını, Belediye Başkanı Vahap Akay kıydı, şahitliklerini ise Emniyet Müdürü Sertan Topkaya yaptı.

Akay, çifte bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledi.

İlçede 17 çift daha "Sevgililer Günü"nde nikah kıyarak dünya evine girdi.

Kaynak: AA
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