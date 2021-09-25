Çerkeşli-Tavşancıl yolu yenileniyor - Haberler
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Çerkeşli-Tavşancıl yolu yenileniyor

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Çerkeşli-Tavşancıl yolu yenileniyor

Ana güzergahlardaki yolların kalitesini arttırarak vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif ve kırsal kesimdeki yollarda da çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ana güzergahlardaki yolların kalitesini arttırarak vatandaşların konforlu bir şekilde seyahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alternatif ve kırsal kesimdeki yollarda da çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Dilovası'nın Çerkeşli Köyü ile Tavşancıl Mahallesi arasındaki ulaşım sağlayan ve yol konforu bulunmayan Tavşancıl Sokak'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından üst yapı çalışması başlatıldı.

TRİMER KAZI YAPILIYOR

Tavşancıl Sokak, ilçe merkezinin kuzey yönünden Çerkeşli Köyü ile Tavşancıl Mahallesi arasındaki ulaşımı sağlıyor. Doğal nedenlerden dolayı konforunu kaybeden yolun 2 bin metresinde yenileme çalışması yapılacak. Büyükşehir ekipleri şu an trimer kazı çalışmasına başladı.

10 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Çalışma dahilinde yola 4 bin 600 ton bitümlü temel, 3 bin 400 ton binder ve 2 bin 300 ton aşınma asfalt tabakaları olmak üzere toplamda bin 300 ton asfalt serilecek. Asfalt serimi öncesi yola 7 bin 300 ton PMT malzeme serimi de yapılacak.

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Haber: Çerkeşli-Tavşancıl yolu yenileniyor - Haberler
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