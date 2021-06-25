Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı
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Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı

Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılacak "Yeni Çarşı ve Sosyal Donatı" projesinin ihale sürecinin başladığı duyuruldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yapılacak "Yeni Çarşı ve Sosyal Donatı" projesinin ihale sürecinin başladığı duyuruldu.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizin vizyon projelerinden birisi ve hayalimiz olan 'Yeni Çarşı ve Sosyal Donatı Yapım İşi', TOKİ kanalıyla ihale ediliyor. İhale kapsamında 134 konut, 46 iş yeri, kapalı ürün pazarı içinde 14 dükkan, balık pazarı, soğuk hava depoları ve sebze pazarının da bulunduğu, belediye hizmet binası, itfaiye binası, yeraltı otoparkı, şehir meydanı ve çevre düzenleme işi ihalesi 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak. İlçemizi geleceğe hazırlayacak olan, 2014 yılından bu yana yoğun mesai harcadığımız bu büyük proje de bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın, tamamına erdirsin" ifadelerini kullandı. - ÇANKIRI

Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı
Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı
Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı
Çerkeş'e yapılacak 134 konut ve 14 iş yeri için ihale süreci başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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