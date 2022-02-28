Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde atölye kayıtları başladı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Şehrin tam merkezindeki konumu ile gençlere hizmet veren Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde, bahar dönemi atölye çalışmaları başlıyor.

Diksiyon, ses eğitimi, işaret dili, İngilizce (A1,A2), fotoğrafçılık, metin ve senaryo yazarlığı, kısa film, temel oyunculuk, kara kalem atölyelerinin açıldığı Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde kayıtlar, 28 Şubat Pazartesi günü (BUGÜN) başladı. Atölyelere son başvuru tarihi ise 6 Mart Cuma. 15 -30 yaş arası katılımcıların yararlanabileceği ücretsiz atölyelere kayıt yaptırmak isteyenlerin, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'ne başvurması gerekiyor.

CEREN ÖZDEMİR GENÇLİK MERKEZİ SİZİ BEKLİYOR

İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde kütüphaneden, dersliğe, dans ve tiyatro odasına kadar birçok alan bulunuyor. Tüm gençlerin kullanımına açık olan 5 katlı Ceren Özdemir Gençlik Merkezi'nde dört derslik, dans ve tiyatro salonu, dinlenme salonu ve bir de Önder Baloğlu Kütüphanesi bulunuyor.

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, hafta içi 09.00 - 21.00, Cumartesi günü 10.00-21.00, Pazar günü ise 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Atölyeler ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içinde 0 (222) 500 00 19 numaralı telefonu arayarak, bilgi alabilir.

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