Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?
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Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?

22.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:22
Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ceren Hindistan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ceren Hindistan hakkında merak edilenler. Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi. Ceren Hindistan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceren Hindistan merak konusu oldu. İşte Ceren Hindistan hakkında merak edilen Ceren Hindistan kimdir, Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Ceren Hindistan 27 Şubat 1989'da Ankara'da doğan , Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Birçok film ve dizide yer alan güzel oyuncu pek çok projede yer almıştır.

CEREN HİNDİSTAN'IN ÖZEL HAYATI

Ceren Hindistan'ın 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la ilişkiye başlamış ve ikilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan sevgilisi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016'da ayırdı.

CEREN HİNDİSTAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2013 - Firuze (Firuze) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl ( Ahsen Hatun) (TV Dizisi)

2012 - Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2010 - Saklı Hayatlar (Nergis) (Sinema Filmi)

2009 - 2010 - Sakarya Fırat (Nihan Tekintaş) (TV Dizisi)

2009 - Ah Kalbim ( Yeşim) (TV Dizisi)

2008 - Baba Ocağı (İsmet) (TV Dizisi)

2007 - Senin Uğruna (Serpil) (TV Dizisi)

2007 - Fedai (Ceyda) (TV Dizisi)

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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