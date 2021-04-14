Ceren Hindistan: Çocuklarımızı zararlı içerikten korumalıyız
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Ceren Hindistan: Çocuklarımızı zararlı içerikten korumalıyız

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ceren Hindistan: Çocuklarımızı zararlı içerikten korumalıyız

Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 6 yaşındaki kızı Arya'nın son dönemdeki agresif davranışlarda bulunduğundan bahsetti.

Oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından 6 yaşındaki kızı Arya'nın son dönemdeki agresif davranışlarda bulunduğundan bahsetti. Oyuncu, ebeveynleri çocuklarını oldukça tehlikeli olan "mavi balina" adlı oyundan koruma konusunda uyardı:

"Günümüz şartlarında bazen istemesek bile çocuklarımızın eline tablet ve telefon veriyoruz. Arya okuma yazma bilmiyor, klavyenin mikrofon kısmını açıp aramak istediği şeyi sesli söyleyip istediği içeriklere ulaşabiliyor. Geçen gün kızımın 'Maria hayaleti, mavi balina' arattığını duyup odasına koştum. Neden bunları arattığını sorduğumda aldığım cevap 'Balinanın rengi gerçekten mavi mi, merak ettim' oldu. Beni kandırdığının farkındayım. Çocukları bunları aratmaya yönlendiren videolar var. Ben her zaman ne izlediğini takip eden bir anne olmama rağmen gözden kaçırdığım anlar olmuş. Lütfen, dikkat edin. Zararsız çocuk videolarına o zararlı içerikleri aramaya yönlendiren beyin yıkama taktikleri koyuyorlarmış."

Kaynak: Hürriyet

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