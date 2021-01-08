"Ceren Hindistan benden özür dilemedi"
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"Ceren Hindistan benden özür dilemedi"

08.01.2021 08:24 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:28

Mutlu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı programda Hindistan'ın işadamı Ümit Aslan'la imam nikahı kıymasını eleştirmiş, Hindistan da bunun üzerine sosyal medyada "Türkiye'nin iki seviyesiz sürtüğü çıkmış bizi eleştiriyor" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Mutlu, bir dönem sunuculuğunu yaptığı programda Hindistan'ın işadamı Ümit Aslan'la imam nikahı kıymasını eleştirmiş, Hindistan da bunun üzerine sosyal medyada "Türkiye'nin iki seviyesiz sürtüğü çıkmış bizi eleştiriyor" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Mutlu, bu paylaşım nedeniyle savcılığa başvurup şikayetçi oldu. Ünlü oyuncuya İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Ceren Hindistan'ı 1160 lira adli para cezasına çarptırdı. Lerzan Mutlu, ceza davasının kesinleşmesinin ardından bu kez İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak oyuncuya 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukat H. Barbaros Bursalıoğlu aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Ceren Hindistan'ın hakaret eyleminden sonra özür dilemediği belirtildi: "Ceren Hindistan, yaptığı eylemden sonra Lerzan Mutlu ile iletişim kurmamış, özür dilememiş ve pişmanlığını dile getirmemiştir. Tüm bu nedenlerle 10 bin lira manevi tazminatın hatasını telafi yoluna gitmeyen davalıdan tahsilini istiyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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