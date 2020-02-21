Ceren Damar cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
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Ceren Damar cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

21.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:52
Ceren Damar cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.


Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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