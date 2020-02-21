Ceren Damar cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ceren Damar Şenel cinayeti davasında karar çıktı. Sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle