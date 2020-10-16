Cephedeki askerleri arkasına bakmadan kaçıyor! Ermenistan, çareyi askeri polis görevlendirmekte buldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildiğini açıkladı. Firarları önlemek isteyen Ermenistan ise Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarına ateşkes anlaşmasına rağmen yaptığı saldırıların bilançosunu açıklandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait 2 uçaksavar silahı ve mühimmat yüklü sekiz aracın imha edildiğini ve Ermenistan ordusunun 18'inci motorlu piyade tümeninde kitlesel firar olduğunu belirtti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Ordusu'nun sivilleri korumak için yürüttüğü askeri operasyonlar neticesinde son iki günde cephenin farklı yönlerinde 2 adet T-72 tankı, 1 adet BM-21 "Grad" YARS, 5 adet D-30 obüs, 2 adet ZSU-23-4 Shilka uçaksavar silahları ve mühimmat yüklü sekiz araç imha edildi.

CEPHEDEN KAÇIYORLAR

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18'inci motorlu piyade tümeninden askerler arasında kitlesel firar kaydedildi. Firarları önlemek isteyen Ermenistan ise Gorus ve Turşsu kentlerinin yollarında askeri polis görevlendirdi. Bakanlık tarafından elde edilen istihbarat bilgisine göre Dağlık Karabağ'a Ermenistan adına savaşmaya gelen paralı askerlerin bir kısmının savaşmayı reddettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı