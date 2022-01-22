Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi - Haberler
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Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi

AA / Wolfgang Schwan - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Niu-York bölgesi dışındaki cephe hattı yakınlarında konuşlanmış 46. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.

Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Niu-York bölgesi dışındaki cephe hattı yakınlarında konuşlanmış 46. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.

Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi

Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi

Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi

AA / Wolfgang Schwan - Son Dakika Haberleri

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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