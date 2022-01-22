Cephe hattında görev yapan Ukraynalı askerler görüntülendi
AA / Wolfgang Schwan - Haberler | Güncel
Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Niu-York bölgesi dışındaki cephe hattı yakınlarında konuşlanmış 46. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.
Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ile Niu-York bölgesi dışındaki cephe hattı yakınlarında konuşlanmış 46. Hava Taarruz Taburu askerleri görüntülendi.