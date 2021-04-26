Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı

Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişinin cep telefonuna indirdiği program ile bankadaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.

Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşen bir kişinin cep telefonuna indirdiği program ile bankadaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi. Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokakta darbedilen şahıs, kendisine yardım eden polise saldırdı
Sokakta darbedilen şahıs, kendisine yardım eden polise saldırdı
'Benden daha sağlamdır' dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Canını hiçe sayan kahraman öğretmen, alevlerin sardığı evden küçük kızı kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Ömer Ali Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cep telefonuna program indirdi, 234 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:09:22. #1.15#

title