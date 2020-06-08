Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar
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Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar

Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlarKIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğlu Çeşmesi köyünde GSM hatlarının çekmemesi vatandaşları sıkıntıya soktu.

Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar
08.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:50

Cep telefonu ile konuşmak için minareye çıkıyorlar

KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesine bağlı İmamoğlu Çeşmesi köyünde GSM hatlarının çekmemesi vatandaşları sıkıntıya soktu. Köy halkı cep telefonuyla konuşabilmek için ya cami minaresine ya da köye yakın dağın yamacına çıkıyor.

İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki 500 nüfuslu İmamoğlu Çeşmesi köyünde, GSM hatlarının çekmemesi, köy halkını sıkıntıya soktu. Vatandaşlar, yakınları ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ya köy meydanında bulunan caminin minaresine ya da köyün karşısındaki dağın yamacına çıkıyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefon ile konuşabilen köylüler, bu durumun düzeltilmesini istedi.

'YA MİNAREYE YA DAĞA ÇIKIYORUZ'

Köy halkından İsmail Özhan, köyde şebeke sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Köye Ankara'dan geldim. Telefon çekmediği için mecbur minareye çıkıyoruz ya da dağın başına çıkıyoruz" dedi. Üniversite öğrencisi Seyit Şahin ise, "Bu pandemi sürecinde hocalar bize ödevler verdi. Köyde internet erişimimiz kısıtlı. Arada caminin minaresine çıkıp konuşuyoruz. İnternet olmadığı için derslerime bakamıyorum" diye konuştu.

Köyde yaşayan yaşlılar da, yetkililerden yardım isteyerek, özellikle gençlerin mağdur olduğunu, köye baz istasyonunun kurulmasını istedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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