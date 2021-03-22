Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!

22.03.2021 19:36 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:47
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun yaptığı Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!

Film 22 Kasım 2019 tarihinde gösterime girdi. Filmin müziği olan "Naim" parçası rapçi Eypio tarafından bestelendi. Gösterime girdikten 10 ay sonra internet film portalı Netflix'te de yayınlandı. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izle!

CEP HERKÜLÜ:NAİM SÜLEYMANOĞLU

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu'nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı, biyografi ve dram türündeki Türk sinema filmi. Film, Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatmaktadır.[4][5] Bu hayat hikayesinde Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 sonunda uygulamaya konan, Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirildiği ve resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutmaktadır.

CEP HERKÜLÜ:NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Levent Ülgen - Can Pulak

Berat Yenilmez - Selim Egeli

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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