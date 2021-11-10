Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu oyuncuları kim? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu konusu, oyuncuları ve Mucize Aşk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğluni izleyecek olanların merak ettiği Mucize Aşk konusu nedir, Mucize Aşk oyuncuları kimler ve Mucize Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU NEDİR?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru, üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat, 6 Avrupa ve 7 Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmin yapımcılığını Ayla, Müslüm, Çiçero ve Türk İşi Dondurma filmleriyle adını duyuran Dijital Sanatlar'dan Mustafa Uslu yaparken, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu ve senaristliğini ise Barış Pirhasan üstleniyor.

Naim Süleymanoğlu'nu, kendisine neredeyse ikizi kadar benzeyen Hayt Van Eck'in canlandırdığı filmin diğer rollerinde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek, İsmail Hacıoğlu, Bülent Alkış ve Uğur Güneş yer alıyorlar.

CEP HERKÜLÜ NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Özer Feyzioğlu

Oyuncular:

Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Renan Bilek

Tür: Biyografi, Belgesel

Yapım Yılı: 2019 (141 dk)

Vizyon Tarihi : 22 Kasım 2019 Cuma

Senaryo: Barış Pirhasan

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